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В Воронеже в аварии с экскаватором погиб пенсионер. Об этом
Авария произошла в среду, 27 ноября, в 17:30 в микрорайоне Малышево на улице Октябрьской. По предварительным данным, 63-летний мужчина на «ВАЗ-2105» не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди экскаватор. Водитель легковой машины умер до приезда медиков.
Полицейские проводят проверку.
Фото пресс-службы воронежского УМВД
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.