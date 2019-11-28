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В Воронеже пьяный пациент избил врача и охранника больницы «Электроника», пишет портал
По данным очевидцев, инцидент произошел вечером в среду, 27 ноября.
Отмечается, что пострадавших с черепно-мозговыми травмами доставили в больницу.
Дебошира забрали в отдел полиции, после того, как ему оказали помощь.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту происшествия начали проверку.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.