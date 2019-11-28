В Воронеже мужчина ударил сожительницу ножом в живот

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Воронеже задержали мужчину, который ударил сожительницу ножом в живот. Об этом сообщила
Сообщение в полицию поступило во вторник, 26 ноября. Оперативники выехали на место происшествия по улице Цимлянской. Выяснилось, что во время бытового конфликта 46-летний мужчина ударил 40-летнюю женщину ножом в живот.
Подозреваемого задержали, нож изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Максимальный срок по статье — 8 лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ аварии с фурой в Рязанском районе пострадала 13-летняя девочка
|
cледующая новость →Владимирские депутаты приняли новую редакцию закона о «медицинской» ипотеке
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.