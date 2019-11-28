Почти на 20 улицах Воронежа обрезали деревья

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Фото: Pixabay.com
В Воронеже деревья обрезали почти на 20 магистральных улицах. Например, на улицах 20-летия Октября, Плехановской, Кольцовской, Ворошилова, Колесниченко, Пушкинской и других,
Специалисты районного комбината благоустройства «поднимают» крону и отсекают низкорастущие ветви. Отмечается, что эта процедура не вредит деревьям, но необходима для безопасности пешеходов.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.