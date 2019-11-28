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9:45, 28 ноября 2019 292
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В Скопинском районе открыли новую спортплощадку

В Скопинском районе открыли новую спортплощадку

В среду, 27 ноября, в селе Успенское Скопинского района открыли новую спортивную площадку, которую установили в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Участниками церемонии стали начальник отдела регионального минспорта Федор Нериков, глава района Вячеслав Затяжных, представители местной администрации, школьники, воспитанники Успенского детсада, дети с ограниченными возможностями из клуба «Преодоление», местные жители.

Федор Нериков от лица министра физкультуры и спорта области Владислава Фролова поблагодарил администрацию района и всех причастным к возведению площадки, а также вручил благодарности минспорта региона и знаки отличия комплекса ГТО.

«Как здорово, что этот проект будет работать и в следующем году, а значит, еще больше спортивных площадок будет открыто в регионе», — отметил Вячеслав Затяжных.

Площадка предназначена для подготовки к выполнению нормативов ГТО. На них установлен комплекс оборудования: гимнастические скамьи, перекладины, силовые и велотренажеры, шведские стенки. На них могут заниматься, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для безопасности спортсменов уложено специальное смягчающее покрытие. Комплекс открыт для посещения в любое время.

В рамках проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» до конца года откроют 13 спортивных площадок в Александро-Невском, Пронском, Милославском, Сараевском, Ухоловском районах.


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