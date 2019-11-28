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Фото: УМВД по Рязанской области
В Сасовском районе столкнулись две легковушки, пострадал человек. Об этом сообщили в
В среду, 27 ноября, около 19:15, в Сасовском районе на 406-ом километре автодороги М-5 «Урал» 30-летний житель Санкт-Петербурга, управляя автомобилем LADA Largus, столкнулся с Renault Megane под управлением 42-летнего рязанца.
В результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля LADA Largus обращался за медицинской помощью.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.