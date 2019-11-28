В Рязанской области закрыли движение по понтонному мосту через Оку

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В четверг, 28 ноября, прекратили движение по наплавному мосту через реку Оку у села Фатьяновка Спасского района. Об этом
Переправу закрыли по техническим причинам в 02:12. На месте выставлены предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами и жизнеобеспечение населения не нарушено, имеется объездная дорога.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.