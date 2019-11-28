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В четверг, 28 ноября, в Рязанской области фура вылетела в кювет, вырвав отбойник, сообщили в
«Участок протяженностью примерно 40 км от Рязани в сторону Шацка не обработан вообще ничем! Гололед и ДТП в обе стороны», — говорится посте.
Обстоятельства и информация о произошедшем уточняется.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.