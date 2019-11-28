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В Рязани выступит певица Юлия Славянская. Ее концерт пройдет 8 декабря в МКЦ.
Юлия Славянская — исполнительница и композитор, основу ее репертуара составляет современная духовная, духовно-нравственная и духовно-патриотическая песня в современном звучании. В Рязани она представит программу «Всем Россию любящим».
«На ее концерты зрители приходят целыми семьями. Многочисленные письма с благодарностями, присылаемые в гостевую книгу официального сайта певицы, являются объективной оценкой творчества Юлии Славянской, — отметили организаторы. — Многие люди признаются в том, что кому-то песни исполнительницы помогли преодолеть тяжелую болезнь, пережить тяжелую психологическую травму, развод, помогли в духовном воспитании детей».
8 декабря рязанцы услышат такие песни, как «Будьте солнышками на Земле», «Пробудись, душа!», «Письмо украинского солдата», «За Россию!» и другие.
Кроме того, зрители смогут приобрести диски и получить автограф певицы.
Начало концерта в 19:00. Билеты продаются в кассах города, МКЦ и на сайте kassy.ru, телефон для справок +7 (4912) 705-000.
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