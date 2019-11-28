В Рязани открылся Второй областной форум «Материнство: путь к счастью»

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 28 ноября, в библиотеке имени Горького открылся Второй областной форум «Материнство: путь к счастью». Организаторы отметили, что цель мероприятия — обсудить проблемы, с которыми сталкиваются рязанские семьи, а также ход реализации программы, принятой в рамках десятилетия детства и реализации национальных проектов.
Участниц форума поприветствовала директор библиотеки и председатель областного совета женщин Наталья Гришина. Она рассказала, что в рамках форума пройдут мастер-классы и пленарное заседание, по итогам которых предложения направят в правительство Рязанской области, а также в областную и Государственную думы.
Форум посетили депутат Госдумы Елена Митина и председатель комитета Рязанской облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова. Перед началом мероприятия они осмотрели выставку работ женского прикладного творчества «Мамины руки».
На открытии форума Елена Митина вручила многодетным матерям благодарственные письма и подчеркнула, что государство уделяет большое внимание вопросам укрепления семьи, материнства и детства.
«И не зря целый большой национальный проект „Демография“ посвящен именно поддержке семьи. Но это не один проект, — сказала Митина. — В первом чтении мы приняли закон, который позволит многодетным семьям иметь преимущественное право — оформить своих последующих детей в те же детские сады и школы, куда уже ходят старшие братья и сестры».
Татьяна Панфилова поздравила участниц форума с прошедшим Днем матери, вручила им подарки от облдумы и рассказала об инициативах рязанских депутатов, направленных на поддержку многодетных семей.
«Депутатами рязанской областной думы в региональное правительство направлена инициатива по расширению направлений использования материнского капитала с учетом пожеланий, ранее заявленных рязанскими матерями», — рассказала Панфилова.
Она отметила, что на встрече с губернатором поднимался вопрос о начислении налоговых платежей на компенсацию родительской платы за детские сады, которые получают многодетные семьи. По словам Панфиловой, в Минфине России подтвердили, что данные налоговые платежи неправомерны.
«Наши встречи имеют продолжение. И очень радостно вас слушать, впитывать ту истинную энергетику семьи, которая должна двигать наше общество и наше государство», — заключила депутат.
© RZN.info
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