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В четверг, 28 ноября, в работе Facebook и Instagram произошел сбой. Со сбоями столкнулись пользователи нескольких стран, сообщил
Сбой произошел после 17:00 по московскому времени.
На проблемы в работа пожаловались пользователи в США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Польше, Сингапуре и на Украине. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Сообщалось о сбое в загрузке ленты Instargram, а также изображений в Facebook.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.