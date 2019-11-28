В Приокском «Киа» сбила подростка

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Вечером в среду, 27 ноября, в Приокском произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 19:20 около дома №13 по улице Космонавтов 66-летний рязанец на Kia Sportage сбил 17-летнего пешехода. По предварительной информации, подросток шел по нерегулируемому переходу.
С полученными травмами пострадавшего доставили в больницу.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.