В мэрии отреагировали на инцидент с отвалившейся лампой в рязанском троллейбусе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пресс-службе администрации Рязани прокомментировали
«Плафон освещения салона крепится к полочной ферме троллейбуса, которая закрыта декоративным пластиком. В данном случае, произошла коррозия металла фермы из-за чего плафон оторвался от места крепления. При проведении ежедневного технического обслуживания и осмотра визуально определить состояние фермы невозможно», — объяснили в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты проведут дополнительные проверки креплений плафонов в салоне всего подвижного состава предприятия.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСиноптики рассказали о погоде в Рязани на пятницу и выходные
|
cледующая новость →Воронежских водителей предупредили об ухудшении погоды
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.