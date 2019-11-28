В экономику Воронежского региона дополнительно инвестировали 24 миллиарда рублей

В понедельник, 25 ноября, на 49-м заседании Воронежской облдумы депутаты внесли очередные изменения в приложение к закону «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области».

«Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых шести новых инвестпроектов на общую сумму более 14 млрд рублей. Это строительство завода по производству упаковки в Новоусманском муниципальном районе, возведение животноводческих комплексов на территории Бобровского, Лискинского, Бутурлиновского и Аннинского муниципальных районов. Кроме того, в Бобровском районе будет возведен современный высокотехнологичный цех по производству комбикормов», — пояснил параметры корректировок председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Он также добавил, что скорректированы параметры еще шести проектов с увеличением вложений на десять миллиардов рублей.

«Это инвестпроекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также модернизацией промышленных предприятий. Три инвестпроекта были исключены из реестра в связи с завершением срока реализации», — сообщил Нетесов.

Кроме того, председатель облдумы отметил, что инвестиционный процесс идет в регионе непрерывно: реестр особо значимых проектов, которым положены различные меры господдержки, регулярно подвергается корректировке.

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов отметил, что инвестиционный процесс идет в регионе непрерывно

«На сегодняшний день в этом списке значится 80 проектов на общую сумму 230 млрд рублей», — рассказал он.

Также Владимир Нетесов напомнил, что в Воронежской области в целях оказания господдержки масштабным инвестпроектам создана эффективная нормативная правовая база. Она включает три общих закона, восемь основных правовых актов, регулирующих сферу инвестиционных проектов, три областных закона в сфере инвестиционных площадок, один закон, регулирующий отдельные отношения в сфере государственно-частного партнерства, а также около двух десятков нормативных правовых актов правительства области и отраслевых департаментов региона.

«Сегодня в Воронежской области продолжается планомерное формирование комфортного климата для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств, реализации масштабных проектов. А значит, и для создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов граждан. Наращивание инвестиций, предпринимательской активности — это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы региона, создания достойного уровня жизни воронежцев как сегодня, так и в долгосрочной перспективе, возможность для бюджета вводить новые меры социальной поддержки населения и увеличивать существующие, направлять дополнительные средства на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, реализацию программ благоустройства и улучшения городской среды», — заключил Владимир Нетесов.