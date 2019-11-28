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В аварии с фурой в Рязанском районе пострадала 13-летняя девочка, об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла 28 ноября, в 10:30 в Шиловском районе. 43-летний москвич на Mitsubishi Pajero не справился с управлением и столкнулся с Volvo с полуприцепом, за рулем которого был 58-летний водитель.
В результате ДТП 13-летнюю пассажирку Mitsubishi Pajero доставили в медучреждение.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Напомним, в Рязанской области фура
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