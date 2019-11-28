Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:26, 28 ноября 2019 534
 0    0

В аварии с фурой в Рязанском районе пострадала 13-летняя девочка

В аварии с фурой в Рязанском районе пострадала 13-летняя девочка

В аварии с фурой в Рязанском районе пострадала 13-летняя девочка, об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 28 ноября, в 10:30 в Шиловском районе. 43-летний москвич на Mitsubishi Pajero не справился с управлением и столкнулся с Volvo с полуприцепом, за рулем которого был 58-летний водитель.

В результате ДТП 13-летнюю пассажирку Mitsubishi Pajero доставили в медучреждение.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Напомним, в Рязанской области фура вылетела в кювет, вырвав отбойник.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 6 364
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 3 761
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 147
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
17:34, 23 ноября 2019 4 282
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
20:42, 24 ноября 2019 2 204
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум