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Фото: Pixabay.com
Укравшая телефон во время застолья рязанка пройдет лечение от алкоголизма, сообщила пресс-служба Сасовского райсуда.
Известно, что ранее судимая жительница Сасова во время застолья со знакомой взяла со стола ее мобильный телефон и украла его.
Смягчающими обстоятельствами при вынесении наказания стали наличие у женщины малолетнего ребенка.
Рязанка получила условный срок в два года с испытательным сроком. В это время она должна будет пройти лечение о алкоголизма.
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