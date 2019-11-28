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У касимовской пенсионерки украли деньги из-под цветочного горшка, об этом
В полицию обратилась 83-летняя жительница рабочего поселка Гусь-Железный, которая сообщила, что из ее дома пропали десять тысяч рублей.
Оперативники опросили пожилую женщину и выяснили, что пенсионерка хранит сбережения под цветочным горшком, который стоит на окне. Также стражи порядка узнали, что накануне к женщине приходили две незнакомки и разговаривали с хозяйкой о покупке дома.
Полицейские по «горячим следам» задержали одну из воровок. Ей оказалась 47-летняя жительница Касимова. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищения. Злоумышленницу задержали. Похищенное у нее изъяли.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ей грозит п лишение свободы на срок до шести лет.
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