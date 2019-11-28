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13:39, 28 ноября 2019 173
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У касимовской пенсионерки украли деньги из-под цветочного горшка

У касимовской пенсионерки украли деньги из-под цветочного горшка

У касимовской пенсионерки украли деньги из-под цветочного горшка, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 83-летняя жительница рабочего поселка Гусь-Железный, которая сообщила, что из ее дома пропали десять тысяч рублей.

Оперативники опросили пожилую женщину и выяснили, что пенсионерка хранит сбережения под цветочным горшком, который стоит на окне. Также стражи порядка узнали, что накануне к женщине приходили две незнакомки и разговаривали с хозяйкой о покупке дома.

Полицейские по «горячим следам» задержали одну из воровок. Ей оказалась 47-летняя жительница Касимова. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищения. Злоумышленницу задержали. Похищенное у нее изъяли.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ей грозит п лишение свободы на срок до шести лет.


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