Студотрядовцы Воронежа получили награды облдумы

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В среду, 27 ноября, на сцене воронежского концертного зала прошло собрание, посвященное 55-летию со дня основания студенческих отрядов региона, сообщила пресс-служба регионального парламента.
По поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова действующих участников и ветеранов движения поздравил заместитель председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Петр Семенов.
«Воронежская облдума одной из первых в стране приняла закон „О поддержке деятельности студенческих отрядов“, и в дальнейшем будет всемерно поддерживать это студотрядовское движение, поскольку участие в нем дает уникальную возможность набраться опыта, проявить свои знания, лидерские качества. Через эту школу прошли десятки тысяч наших земляков. Они возводили БАМ, осваивали месторождения полезных ископаемых, строили Нововоронежскую атомную станцию, участвовали в возведении спортивных объектов Зимних Олимпийских игр в городе Сочи, космодромов „Восточный“ и „Плесецк“ и других важных объектов», — отметил в приветствии Нетесов.
Семенов пожелал всем участникам и ветеранам студенческих отрядов успехов, реализации самых смелых и амбициозных планов, жизненного драйва, счастья, здоровья и благополучия. Затем от имени всего депутатского корпуса парламентарий вручил студотрядовцам благодарности.
Поздравили присутствующих также депутаты облдумы Юрий Гончаров, Сергей Колодяжный и Игорь Алименко.
За активную работу в студенческих отрядах командир центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев наградил почетным знаком Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» ветеранов движения, в числе которых депутаты областной думы Игорь Алименко и Петр Семенов.
В Воронежской области на сегодняшний день создано более 140 студотрядов, в которых участвуют более 3 тысяч человек. По итогу рейтинга региональных отделений Молодежной общероссийской организации «Российские Студенческие Отряды» 2019 года Воронежская область занимает 5 место. Воронежские студенческие отряды — одни из немногих в России, которые участвуют почти во всех Всероссийских и Межрегиональных студенческих трудовых проектах, в том числе предусматривающих сложный конкурсный отбор. Бойцы студенческих отрядов имеют возможность получать трудовой и организаторский опыт, который является мощным механизмом для подготовки будущих специалистов с активной жизненной позицией.
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