Студентам рязанского агроуниверситета присудили премию «Россельхозбанка»

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В среду, 27 ноября, представителям Рязанского агротехнологического университета имени Костычева вручили именные свидетельства, подтверждающие звание «Стипендиат акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».
Участниками церемонии стали руководитель регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Синякин, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин, проректор РГАТУ Ирина Федоскина, студенты и представители филиала АО «Россельхозбанк».
Рязанский агроуниверситет стал одним из 54 аграрных вузов — участников стипендиальной программы «Россельхозбанка». На получение именной стипендии претендовали студенты, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом также служило участие в олимпиадах.
«Нам важно, чтобы студенты, которые видят себя в аграрном секторе, не сворачивали с выбранного пути, а внесли достойный вклад в развитие сельского хозяйства региона и России», — подчеркнул Борис Шемякин.
По решению совместной комиссии банка и вуза стипендиатами стали:
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