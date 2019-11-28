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10:03, 28 ноября 2019 450

Студентам рязанского агроуниверситета присудили премию «Россельхозбанка»

Студентам рязанского агроуниверситета присудили премию «Россельхозбанка»

В среду, 27 ноября, представителям Рязанского агротехнологического университета имени Костычева вручили именные свидетельства, подтверждающие звание «Стипендиат акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

Участниками церемонии стали руководитель регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Синякин, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин, проректор РГАТУ Ирина Федоскина, студенты и представители филиала АО «Россельхозбанк».

Рязанский агроуниверситет стал одним из 54 аграрных вузов — участников стипендиальной программы «Россельхозбанка». На получение именной стипендии претендовали студенты, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом также служило участие в олимпиадах.

«Нам важно, чтобы студенты, которые видят себя в аграрном секторе, не сворачивали с выбранного пути, а внесли достойный вклад в развитие сельского хозяйства региона и России», — подчеркнул Борис Шемякин.

По решению совместной комиссии банка и вуза стипендиатами стали:

  • Мария Арешкина (направление «Агрономия»);
  • Екатерина Евтишина (направление «Агрономия»);
  • Екатерина Лепехина (направление «Лесное дело»);
  • Дария Мирзоян (специальность «Ветеринария»);
  • Юлия Поликарпова (направление «Агроинженерия»).

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