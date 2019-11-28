Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:01, 28 ноября 2019 631
 0    0

Спустя восемь лет в Рязани задержали подозреваемого в убийстве адвоката около ночного клуба

Спустя восемь лет в Рязани задержали подозреваемого в убийстве адвоката около ночного клуба

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве адвоката, совершенном восемь лет назад, сообщил сайт регионального следкома.

2 мая 2011 года возле одного из домов по улице Вокзальной нашли тела 28-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Следователи установили, что обвиняемый вместе с друзьями находился в клубе «Angels», где в это же время отдыхал 28-летний член коллегии адвокатов №19 Рязани Иван Талалуев. Между молодыми людьми завязалась беседа, которая переросла в потасовку.

Охранники развлекательного заведения разняли дерущихся, после чего конфликт продолжился на улице. Потерпевший стал убегать в сторону вокзала «Рязань-1», где его догнали двое подозреваемых и жестко избили. Лежащему на земле молодому человеку наносили удары ногами по туловищу, шее, голове. Он скончался на месте преступления. Злоумышленники скрылись.

Позже подозреваемых установили, одного из них задержали, а другого объявили в международный розыск.

В июле 2012 года одному из обвиняемых назначили 12 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Материалы уголовного дела в отношении второго обвиняемого, находившегося в розыске, выделили в отдельное производство.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 6 321
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 3 738
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 132
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
17:34, 23 ноября 2019 4 211
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
20:42, 24 ноября 2019 2 171
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум