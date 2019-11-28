Спустя восемь лет в Рязани задержали подозреваемого в убийстве адвоката около ночного клуба

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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве адвоката, совершенном восемь лет назад, сообщил
2 мая 2011 года возле одного из домов по улице Вокзальной нашли тела 28-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Следователи установили, что обвиняемый вместе с друзьями находился в клубе «Angels», где в это же время отдыхал 28-летний член коллегии адвокатов №19 Рязани Иван Талалуев. Между молодыми людьми завязалась беседа, которая переросла в потасовку.
Охранники развлекательного заведения разняли дерущихся, после чего конфликт продолжился на улице. Потерпевший стал убегать в сторону вокзала «Рязань-1», где его догнали двое подозреваемых и жестко избили. Лежащему на земле молодому человеку наносили удары ногами по туловищу, шее, голове.
Позже подозреваемых установили, одного из них задержали, а другого объявили в международный розыск.
В июле 2012 года одному из обвиняемых назначили 12 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Материалы уголовного дела в отношении второго обвиняемого, находившегося в розыске, выделили в отдельное производство.
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