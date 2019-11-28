Сотрудникам налоговых органов вручили награды облдумы

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В среду, 27 ноября, в Рязани прошло расширенное заседание коллегии регионального УФНС. Его посетил председатель облдумы Аркадий Фомин.
Он отметил достижения ведомства и обратил внимание на сотрудничества думы с налоговыми органами.
«Мы будем внедрять новые механизмы нашего сотрудничества, прежде всего, с целью обеспечения реализации национальных целей, поставленных президентом. Мы с вами понимаем, что для этого необходимо увеличение доходов бюджета, чтобы направлять средства на софинасирование государственных программ. Достижение национальных целей позволит повысить качество жизни наших граждан», — сказал Фомин.
На заседании подвели итоги работы УФНС за 9 месяцев 2019 года, наиболее отличившимся сотрудникам вручили награды облдумы.
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