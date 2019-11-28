Силовики предотвратили «теракт» в рязанском торговом центре

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В среду, 27 ноября, в ТЦ «Барс на Московском» прошли учения силовиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
По сценарию, группа вооруженных преступников проникла в кинотеатр «Кинолюкс», и захватила заложников. Зрителям кинотеатра удалось сбежать, однако, пособники преступников, которые находились в автомобиле около ТЦ, открыли стрельбу по посетителям.
На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии на служебной машине протаранили автомобиль с злоумышленниками. После этого «террористы» забежали в складское помещение магазина и взяли в заложники работников. От ведения переговоров преступники отказались.
Силовики нейтрализовали злоумышленников, освободили заложников и разминировали ТЦ.
Пострадавшим оказали медпомощь.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.