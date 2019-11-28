Школьники из Воронежской области дополнили карты Google

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Школьники из Россоши Воронежской области дополнили карты Google. Об этом сообщили «
Школьники нанесли на карты памятные и полезные места в рамках всероссийской акции «Прошагай город», организованная Фондом развития моногородов, направленной на привлечение в регион туристов.
Со всей Россоши собралось 12 команд по 10 человек в каждой. Участники собрались в парке «Студенческий», откуда стартовал их маршрут.
Прогулку организовали в виде квеста.
Участникам пришлось разгадывать загадки, чтобы определить, куда двигаться дальше. Каждая команда получила набор карточек с QR-кодами. Так с помощью смартфона, ребята узнавали свое задание и должны были дать правильный ответ.
Ключевые объекты нанесли на карту, а также сфотографировали.
Всего было нанесено 126 новых объекта и 211 дополнено.
Фото «
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