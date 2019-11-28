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16:41, 28 ноября 2019 73
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Школьники из Воронежской области дополнили карты Google

Школьники из Воронежской области дополнили карты Google

Школьники из Россоши Воронежской области дополнили карты Google. Об этом сообщили «Вести Воронеж».

Школьники нанесли на карты памятные и полезные места в рамках всероссийской акции «Прошагай город», организованная Фондом развития моногородов, направленной на привлечение в регион туристов.

Со всей Россоши собралось 12 команд по 10 человек в каждой. Участники собрались в парке «Студенческий», откуда стартовал их маршрут.

Прогулку организовали в виде квеста.

Участникам пришлось разгадывать загадки, чтобы определить, куда двигаться дальше. Каждая команда получила набор карточек с QR-кодами. Так с помощью смартфона, ребята узнавали свое задание и должны были дать правильный ответ.

Ключевые объекты нанесли на карту, а также сфотографировали.

Всего было нанесено 126 новых объекта и 211 дополнено.

Фото «Вести Воронеж»


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