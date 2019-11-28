Рязанское правительство потратит 4,5 миллиона на доработку сайта с жалобами

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Рязанское правительство потратит 4,5 миллиона на доработку портала «
Исполнитель обязан создать разделы «Новости», «Рейтинги», «Исполнители» и модернизировать разделы «Опросы» и «Обращения».
Кроме того, нужно разработать мобильное приложение, собрать данные о пользователях проекта и добавить функцию оценок выполненных обращений.
Также портал необходимо интегрировать с федеральной государственной информационной системой ЕСИА и обеспечить защиту данных сайта, передаваемых на веб-сервер по протоколу HTTPS.
Тендер планировали разыграть 29 ноября, однако на аукцион написали жалобу, которую рассмотрят 2 декабря.
В документации к тендеру отмечается, что исключительные права на портал принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «ДиджиталВэбТехнолоджи», который возглавляет Андрей Ермаченко. Он же руководит калужской ООО «СУПЕРИЭЛТ».
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