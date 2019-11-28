Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:44, 28 ноября 2019 300
 0    0

Рязанское правительство потратит 4,5 миллиона на доработку сайта с жалобами

Рязанское правительство потратит 4,5 миллиона на доработку сайта с жалобами

Рязанское правительство потратит 4,5 миллиона на доработку портала «Наш Дом». Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Исполнитель обязан создать разделы «Новости», «Рейтинги», «Исполнители» и модернизировать разделы «Опросы» и «Обращения».

Кроме того, нужно разработать мобильное приложение, собрать данные о пользователях проекта и добавить функцию оценок выполненных обращений.

Также портал необходимо интегрировать с федеральной государственной информационной системой ЕСИА и обеспечить защиту данных сайта, передаваемых на веб-сервер по протоколу HTTPS.

Тендер планировали разыграть 29 ноября, однако на аукцион написали жалобу, которую рассмотрят 2 декабря.

В документации к тендеру отмечается, что исключительные права на портал принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «ДиджиталВэбТехнолоджи», который возглавляет Андрей Ермаченко. Он же руководит калужской ООО «СУПЕРИЭЛТ».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 6 321
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 3 738
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 132
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
17:34, 23 ноября 2019 4 211
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
20:42, 24 ноября 2019 2 171
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум