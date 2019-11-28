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Рязанских пенсионеров пригласили поучаствовать в шоу «Ты — супер» на НТВ, сообщил
«В проекте смогут принять участие талантливые люди, обладающие вокальными способностями и проживающие в домах престарелых, в специализированных интернатах, а также просто одинокие пенсионеры», — говорится в сообщении.
Участников выберут на удаленном кастинге. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание пенсионеров оплатит телеканал.
Прием заявок продлится до 25 декабря.
Подробности можно узнать на
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