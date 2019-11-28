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12:27, 28 ноября 2019 279
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Рязанские врачи впервые пересадили брюшную аорту

Рязанские врачи впервые пересадили брюшную аорту

В рязанской ОКБ впервые пересадили брюшную аорту, подвздошную и бедренную артерии. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Мужчину наблюдали в течение пяти лет. Полгода назад отметили заболевание стало прогрессировать, возник риск гангрены обеих ног.

Шансом на спасение пациента стала донорская пересадка. Во время операции работали три хирургические бригады, команда анестезиологов, медсестры.

«В нашей больнице уже проводят операции по пересадке органов, а в сосудистом отделении начали работу по пересадке тканей. Операция, которую выполнили в этот раз — это сложнейшее хирургическое вмешательство. Сейчас можно говорить о том, что мы готовы поставить их на поток. А в планах — создание банка сосудов. В этом случае мы сможем помогать не только рязанским пациентам, но и жителям соседних регионов», — отметил завотделением сосудистой хирургии Андрей Егоров.


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