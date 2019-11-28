Рязанка ищет очевидцев аварии с фурой, в которой пострадал ее отец

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Рязанка ищет очевидцев аварии, в которой пенсионер на «Ладе» влетел в фуру. Пост об этом появился в группе «
ДТП произошло 26 ноября, в 18:00. Девушка отметила, что ее отец, который был за рулем LADA, не заметил фуру у моста.
«Мой папа был за рулем, сейчас в тяжелом состоянии в больнице, сломан позвоночник», — отметила рязанка.
Также она утверждает, что водитель грузовика откупился и дело завели на ее отца.
«Сказали, что была аварийка у фуры и знак стоял», — заключила девушка.
Напомним, в Ряжске пенсионер на «Ладе»
Фото Полины Ряпухиной
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