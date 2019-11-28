Рязанцев пригласили на Чемпионат и Первенство по ездовому спорту

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В декабре под Рязанью пройдут Чемпионат и Первенство по ездовому спорту. Соревнования проведут на специально подготовленной трассе протяженностью шесть километров на территории комплекса «Экопарк Поляны», сообщил
Участниками станут около ста команд в дисциплинах: скиджоринг, нарта 2, 4 и 6-8 собак. Основной состав будет представлять сборная Рязанской области и приглашенные спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Ленинградской, Ивановской, Владимирской и других областей России.
В одной команде вместе со спортсменами на старт выйдут северные ездовые собаки: маламуты, хаски, самоеды, якутские лайки, а также норвежские ездовые метисы.
Среди участников разыграют 8 комплектов медалей, выделят 24 призера.
Соревнования пройдут 21 декабря с 9:00 до 16:00 (старты с 11:00).
Адрес «Экопарк Поляны»: Рязанский район, Варские, улица Экопарковая, 1.
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