Рязанцев предупредили об опасной мухе-горбатке, завезенной в Россию с бананами

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В Россию из Эквадора завезли бананы, в которых обнаружили многоядную муху-горбатку. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Отмечается, что горбатки вредят плантациям культивируемых грибов, они известны как переносчики чумы пчел. Некоторые мухи вызывают миазы у человека и домашнего скота.
Насекомое способно поражать фрукты и овощи (картофель, бананы, дыни, мандарины, апельсины), муку, сою, сыр, вяленую рыбу.
«Муха-горбатка представляет серьезную угрозу не только фитосанитарной и продовольственной безопасности России, но и опасен для человека и животных, так как является переносчиком холеры», — говорится в сообщении.
О случаях выявления мухи-горбатки просят сообщать по телефону 8-4912-34-63-48.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.