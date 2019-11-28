Рязанцам напомнили о необходимости адресных табличек на домах

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Рязанцам напомнили о необходимости устанавливать адресные таблички на домах,
Отмечается, что если на доме не будет номерного знака, владельцу грозит предупреждение или штраф.
С начала 2019 на 31 тысячу за отсутствие таблички уже оштрафовали 397 нарушителей.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.