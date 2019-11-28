Ресторан Бузовой оштрафовали из-за алкоголя

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Арбитражный суд Москвы оштрафовал компанию «Бузова Рест Компани"на 100 тысяч рублей. Фирма занимается развитием сеть ресторанов BUZfood, который принадлежат певице Ольги Бузовой, передает
О нарушениях компании сообщил столичный департамента торговли и услуг.
«Бузова Рест Компани» привлечена к административной ответственности по статье КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», — отмечается в издании.
Эта статья предусматривает ответственность за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований.
Штраф за такое нарушение составляет от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. В качестве наказания деятельность предприятия может быть приостановлена, другая мера — конфискация продукции.
В материалах суда не уточняется, в чем именно состояло нарушение, говорится в сообщении.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.