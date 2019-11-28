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При пожаре в Спасском районе пострадал 64-летний мужчина, об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пострадавшего госпитализировали с ожогами. На место происшествия выезжали три автомобиля и семь сотрудников МЧС.
Напомним, пожар
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.