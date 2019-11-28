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11:32, 28 ноября 2019 464
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Появились фотографии с места смертельного пожара в Шилове

Появились фотографии с места смертельного пожара в Шилове

Фото: Издательство «Пресса»

Появились фотографии с места смертельного пожара в Шилове. Их опубликовало издательство «Пресса».

Ранее стало известно, что ЧП произошло в среду, 27 ноября. Сообщение о пожаре в жилом деревянном доме поступило в 15:23.

В огне погиб 58-летний мужчина. В тушении участвовали семь пожарных автомобиля, 20 пожарных.


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