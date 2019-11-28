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Фото: Издательство «Пресса»
Появились фотографии с места смертельного пожара в Шилове. Их опубликовало издательство «
Ранее стало известно, что
В огне погиб 58-летний мужчина. В тушении участвовали семь пожарных автомобиля, 20 пожарных.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.