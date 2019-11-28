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В Рязани отвалившаяся от потолка лампа в троллейбусе №3 едва не убила пассажира. Об этом сообщили в
«Неужели так сложно просмотреть троллейбусы на их пригодность? Все уже давно проржавело и не годится в эксплуатацию», — написал автор поста.
Позже в мэрии
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.