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Около новой ухоловской школы обустроили спортплощадку, пишет ИД «Пресса».
В среду, 27 ноября, на площадке с уже установили разнообразные уличные тренажеры, гимнастическую скамью, мишень на стойке, скамью для пресса, турники.
Также на площадке появились брусья для тренировки мышц, баскетбольный щит, скамьи для отдыха и другие спортивные снаряды.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.