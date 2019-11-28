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Николай Любимов на форуме в Москве рассказал об успехах в реализации нацпроектов, об этом он сообщил на своей
Губернатор поговорил с коллегами о реализации нацпроекта по повышению производительности труда на Первом Международном форуме производительности.
«Поделился опытом Рязанской области по внедрению бережливых технологий в органах власти, учреждениях соцсферы, на предприятиях. Мы развиваем это направление уже третий год. Есть трудности, но в целом результаты хорошие», -отметил Николай Любимов.
Он также рассказал, что в настоящий момент в Рязанской области 70 реализованных проектов, 1900 обученных специалистов.
«В работу вовлечено более 100 учреждений социальной сферы, госуправления и промышленности. Для коммерческих предприятий, которые включаются в нацпроект, оказываем экспертную и законодательную поддержку: льготные займы, налоговые преференции, оформление документации», — подчеркнул глава региона.
Кроме того Любимов объяснил, что с 1 января появится возможность применения инвестиционного налогового вычета.
«Нацпроект ставит серьезную задачу: добиться роста производительности труда на 20% к 2024 году. Самое главное здесь — совместная работа власти и бизнеса. Мы сформировали базу знаний и лучших практик, и готовы ей делиться со всеми новыми участниками», — заключил губернатор.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.