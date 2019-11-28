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10:43, 28 ноября 2019 370
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На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в четверг, 28 ноября, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 2-а, 2-б и 2-в по улице Щорса, а также в частном секторе поселка Южный.

К 17:00 воду дадут по следующим адресам:

  • улица 9-й район в Борках;
  • проезд Грибоедова, дом 4.

Кроме того, до окончания работ воды не будет в домах 22, 24 и 26 по улице Новикова-Прибоя.


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