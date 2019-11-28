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Мошенники украли с карты рязанки 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Известно, что 48-летней женщине позвонил незнакомец. Он сообщил, что кто-то пытается взломать личный кабинет ее банковского счета. Злоумышленник попросил сказать ему данные банковской карты, для безопасности. После разговора у рязанка пропали все деньги со счета.
В настоящий момент личность мошенника устанавливается.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.