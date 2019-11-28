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9:52, 28 ноября 2019 327

«Капитал — строитель жилья!» подарит рязанцам ремонт квартиры

«Капитал — строитель жилья!» подарит рязанцам ремонт квартиры

В преддверие Нового года «Капитал — строитель жилья!» подарит всем покупателям возможность приобрести квартиру и получить ремонт в подарок.

«Если брать квартиру с ремонтом, в разы сокращается время до новоселья. Вы получаете ключи от квартиры и сразу же можете заселяться в нее», — отметили в компании.

Варианты отделки и дизайнерских решений от «Капитал — строитель жилья!» можно увидеть в шоу-румах СМАРТ кварталов ЛЕТО, Бульвар Оптимистов, Семейном квартале Петра и Февронии, ЖК Ярком на Зубковой и других.

Более подробная информация об акции — на сайте или по телефону 90-15-85.


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