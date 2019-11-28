Бюджет Владимирской области на 2020 год приняли в первом чтении

Центральной темой ноябрьского заседания заксобрания Владимирской области стало принятие в первом чтении бюджета р егиона на следующий год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В 2020 году доходы составят 65,6 млрд рублей, расходы — 68,1 млрд, дефицит — 2,5 млрд (что в пределах допустимых значений).

Основной расходной статьей традиционно останется социальная сфера. На нее пойдет более 70% всех бюджетных денег.

Предусмотрены расходы на повышение с 1 января 2020 года зарплат бюджетников, подпадающих под действие указов президента, и на индексацию с 1 октября 2019 года на 4,3% зарплаты работников бюджетной сферы, не вошедших в президентские указы.

Кроме того, заложены деньги на повышение с нового года «минималки» с 11 280 рублей до 12 130 рублей в месяц. Все социальные выплаты и стипендии учащихся техникумов и колледжей проиндексируют на уровень инфляции.

Кроме сохранения всех ранее установленных выплат, бюджет-2020 предусматривает финансирование новых мер соцподдержки — «детям войны» и врачам первичного звена, пришедшим на работу в города с численностью более 50 тысяч человек (единовременная выплата 2 млн).

За три года в области планируют построить:

6 школ, 3 из них в 2020 году;

5 детских садов, 2 из них в Сновицах-Веризино в 2020 году;

5 больниц, в том числе новый инфекционный корпус областной детской больницы;

32 ФАПа и 2 амбулатории, в том числе 26 ФАПов и обе амбулатории в 2020 году;

8 крупных спортивных объектов;

2 сельских ДК и еще в 17 провести капитальный ремонт;

новый корпус психоневрологического диспансера в Гусь-Хрустальном районе.

В 2020 году заложены средства на реализацию девяти национальных проектов:

«Здравоохранение»;

«Демография»;

«Образование»;

«Жилье и городская среда»;

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

«Экология»;

«Культура»;

«Производительность труда и поддержка занятости».

Отдельными приложениями выделены «детский бюджет» (средства на поддержку семей и детей), «народный бюджет» (поддержка инициатив жителей), ассигнования на проекты социально-ориентированных НКО. Важно, что уже в полном объеме распределены субсидии местным бюджетам. Исключение составляют только те, которые предоставляются на конкурсной основе. Это значит, что на местах смогут своевременно спланировать свои траты. Объем нецелевой финансовой помощи местным бюджетам увеличен в 1,4 раза.

«Мы считаем, что бюджет — это главный закон Владимирской области. От того, насколько качественно и грамотно распланированы денежные средства, во многом будет зависеть развитие нашего региона в целом. Когда пациент идет в больницу, то успех его лечения действительно во многом зависит от того, сколько средств поступило в эту больницу на оборудование, лекарства и медикаменты, оплату труда персонала. Тоже самое и со школами, в том числе — в плане комфортного пребывания там наших детей. Поэтому мы сегодня предложили губернатору и администрации рассмотреть возможность принятия областной программы по ремонту школ и других учебных организаций. Безусловно, на все денег не может хватать, но мы будем стараться вместе с исполнительной властью те денежные средства, которые получаем в виде доходов, распределять наиболее рационально», — прокомментировал председатель ЗС Владимир Киселев.

Более детальное распределение по статьям — предмет второго чтения бюджета. Основной финансовый документ планируется принять на декабрьской сессии заксобрания.