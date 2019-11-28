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11:27, 28 ноября 2019 273

Более двухсот студентов написали финансовый диктант в РГАТУ

Более двухсот студентов написали финансовый диктант в РГАТУ

В понедельник, 25 ноября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошел финансовый диктант. Площадкой для его проведения выбрали студенческий дворец культуры.

Участниками акции стали более 200 представителей РГАТУ, Академии ФСИН России, Московского университета имени Витте, РГУ имени Есенина, медуниверситета.

В программу диктанта включили вопросы по финансовой грамотности, ответы на которые позволили оценить способность и готовность принятия обоснованных решений в области управления личными финансами, а также кредитованию, размещению свободных денежных средств в банке.

После получения результатов эксперты должны будут разработать практические рекомендации по повышению финансовой грамотности населения страны.


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