А что в кино? «Холодное сердце 2», «Достать ножи» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Одной из наиболее долгожданных новинок является мультфильм «Холодное сердце 2» — сиквел одноименного анимационного фильма 2013 года, где героям предстоит выяснить тайны, касающиеся прошлого их королевства Эренделл.
Также среди новинок этой недели немало фильмов, уже «засветившихся» на престижных кинофестивалей — американский нео-нуарный детектив «Достать ножи», итальянская криминальная драма «Предатель», французский фильм «Атлантика».
А среди российских новинок особо стоит отметить фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», рассказывающий о жизни легендарного футбольного вратаря, навсегда вписавшего свое имя в мировую историю спорта.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.