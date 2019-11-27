Жительница Воронежа лишилась сбережений в надежде выиграть три миллиона

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Жительница Воронежа лишилась сбережаний в надежде выиграть три миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Пенсионерке позвонили и рассказали, что она победила в розыгрыше. Обрадовавшись, женщина перевела мошеннику «налог на выигрыш» — 150 тысяч рублей.
Не дождавшись обещанных денег, 65-летняя местная жительница обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.