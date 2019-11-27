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12:05, 27 ноября 2019 383
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Затраты рязанцев на ЖКХ признали самыми большими в стране 1

Затраты рязанцев на ЖКХ признали самыми большими в стране

Согласно исследованию «СберДанных», затраты на ЖКХ для жителей Рязанской области оказались «самыми весомыми» по стране (13,1% от расходов на потребление). Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные за девять месяцев текущего года.

Исследование провел Сбербанк.

Согласно нему, за Рязанской областью следуют дальневосточные регионы: Чукотский АО, Еврейская АО и Камчатский край с показателями 12,7%, 12,6% и 12,6% соответственно.

По итогам девяти месяцев 2019 года расходы домохозяйства на ЖКХ составили в среднем 3826 рублей в месяц, что на 3% выше, чем годом ранее.

Согласно исследованию, рост трат на ЖКХ связан с мусорной реформой и в некоторых случаях — с изменением методологии в учете потребления энергии.

В топ-10 по скорости подорожания ЖКХ попали также Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 8,3%, что выше Москвы (5,1%).

Отмечается, что по сравнению с первым полугодием 2018 года относительная стоимость услуг ЖКХ осталась неизменной.


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