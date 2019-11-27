Затраты рязанцев на ЖКХ признали самыми большими в стране

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Согласно исследованию «СберДанных», затраты на ЖКХ для жителей Рязанской области оказались «самыми весомыми» по стране (13,1% от расходов на потребление). Об этом передает
Исследование провел Сбербанк.
Согласно нему, за Рязанской областью следуют дальневосточные регионы: Чукотский АО, Еврейская АО и Камчатский край с показателями 12,7%, 12,6% и 12,6% соответственно.
По итогам девяти месяцев 2019 года расходы домохозяйства на ЖКХ составили в среднем 3826 рублей в месяц, что на 3% выше, чем годом ранее.
Согласно исследованию, рост трат на ЖКХ связан с мусорной реформой и в некоторых случаях — с изменением методологии в учете потребления энергии.
В топ-10 по скорости подорожания ЖКХ попали также Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 8,3%, что выше Москвы (5,1%).
Отмечается, что по сравнению с первым полугодием 2018 года относительная стоимость услуг ЖКХ осталась неизменной.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.