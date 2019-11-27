За неделю в Рязанской области подорожали сахар и чай

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За неделю, с 19 по 25 ноября, в Рязанской области на 2,9% подорожал сахар. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также выросли на:
Подешевели за это время:
Цены на говядину, масло сливочное, масло подсолнечное, соль, мясо кур не изменились.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.