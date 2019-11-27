Воронежские таксисты присоединятся к всероссийской акции протеста

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Водители «Яндекс. Такси» в Воронеже присоединятся к всероссийской акции протеста против ценовой политики агрегатора. Об этом рассказали таксисты Александр и Евгений для Youtube-канала
Таксисты отметили, что «работа в такси превратилась в подработку».
«За 12 часов у нас в кармане остается по 500-700 рублей, и это дико», — пожаловались водители.
В ролике они отметили, что намерены поучаствовать в акции протеста против действий «Яндекс.Такси», которая состоится в начале декабря.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.