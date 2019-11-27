Воронежца осудят за стрельбу из игрушечного пистолета в шашлычной

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Суд начал рассматривать дело воронежца, который устроил стрельбу в шашлычной из игрушечного пистолета, пишет портал
Вечером 24 марта обвиняемый вместе со знакомым ужинали в кафе, когда к ним подошла толпа из 15 человек.
Мужчина встал со своего места и подбежал к припаркованной машине, откуда вытащил игрушечный автомат. Вернувшись в кафе он сделал вид, что расстреливал посетителей. Испугавшись, гости выбежали на улицу, где обвиняемый продолжил стрелять в воздух.
Воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы.
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