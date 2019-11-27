Верные «Легкому стилю». Рязанским журналистам в шестой раз вручат премию имени Проскурина

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В четверг, 28 ноября, в Рязани пройдет церемония награждения победителей независимого журналистского конкурса «Легкий стиль». Об этом сообщили организаторы.
Премию «Легкий стиль» учредили шесть лет назад в память о Дмитрии Проскурине, одном из самых ярких рязанских журналистов своего поколения. Награда вручается в день его рождения или накануне, если 1 декабря попадает на выходной.
С инициативой вручать премии имени Проскурина наиболее одаренным журналистам в 2013 году выступил известный рязанский общественный деятель Леонид Резников. Председателем жюри «Легкого стиля» стала мать Дмитрия Светлана.
В этом году благодаря спонсорской поддержке Прио-Внешторгбанка размер денежной премии победителям увеличили.
Награды вручат в пяти номинациях:
Церемония награждения победителей «Легкого Стиля» начнется в 14:30 в конференц-зале Прио-Внешторгбанка на улице Есенина, 82.
Вход свободный.
Справка
Дмитрий Проскурин умер летом 2012 года от последствий падения со скалы в Крыму. Ему было всего 32 года, но его удивительное чувство юмора и стиля до сих пор ориентир для многих коллег.
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