Vellcom group предупредил рязанцев о повышении цен на квартиры в декабре

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Холдинг Vellcom group предупредил рязанцев о плановом повышении цен на квартиры в декабре.
Так, с 1 декабря запланировано увеличение стоимости квадратного метра в жилом комплексе «Vellcom DOM на Ленкома».
«Успейте забронировать квартиру своей мечты по старой цене!» — призвали рязанцев.
Телефон отдела продаж Vellcom group: 300-707.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.