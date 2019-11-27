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10:37, 27 ноября 2019 85
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В воронежском интернате стариков и инвалидов оставили без новой одежды

В воронежском интернате стариков и инвалидов оставили без новой одежды

Фото: Pixabay.com

В пансионате «Подгоренский» стариков и инвалидов оставили без новой одежды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Дом-интернат предназначен для престарелых и инвалидов. Сейчас там живут 96 человек.

Проверка показала, что в этом году людям не выдавали одежду и обувь. Кроме того, во всех договорах о предоставлении социальных услуг, заключенных с подопечными, нет условий о периоде, сроке и способе оплаты. У граждан также не требовали письменного согласия на обработку их данных.

Прокурор внес представление руководителю пансионата с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.


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