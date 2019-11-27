В воронежском интернате стариков и инвалидов оставили без новой одежды

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Фото: Pixabay.com
В пансионате «Подгоренский» стариков и инвалидов оставили без новой одежды. Об этом
Дом-интернат предназначен для престарелых и инвалидов. Сейчас там живут 96 человек.
Проверка показала, что в этом году людям не выдавали одежду и обувь. Кроме того, во всех договорах о предоставлении социальных услуг, заключенных с подопечными, нет условий о периоде, сроке и способе оплаты. У граждан также не требовали письменного согласия на обработку их данных.
Прокурор внес представление руководителю пансионата с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
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